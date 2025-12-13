Над регионами РФ за три часа сбили 94 украинских БПЛА

Из них 41 беспилотник уничтожили над Республикой Крым

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 декабря 2025 года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41 - над территорией Республики Крым, 24 - над Брянской областью, 7 - над Смоленской областью, 6 - над Белгородской областью, 6 - над Курской областью, 5 - над Орловской областью, 3 - над Тульской областью, 1 - над Калужской областью, 1 - над Липецкой областью", - рассказали в Минобороны.