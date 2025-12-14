Группировка "Юг" за сутки уничтожила 7 пунктов БПЛА и 14 блиндажей ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:01
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили 7 пунктов управления беспилотниками и 14 блиндажей ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов, 14 блиндажей ВСУ и 7 пунктов управления БПЛА противника", - сказал он.