Группировка "Юг" за сутки уничтожила 7 пунктов БПЛА и 14 блиндажей ВСУ

Также ВС РФ поразили 10 антенн связи и 7 наземных робототехнических комплексов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили 7 пунктов управления беспилотниками и 14 блиндажей ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов, 14 блиндажей ВСУ и 7 пунктов управления БПЛА противника", - сказал он.