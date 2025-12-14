ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов БПЛА и восемь станций Starlink ВСУ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили девять пунктов управления беспилотниками и восемь станций связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> девять пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два пункта боепитания, склад материальных средств, восемь станций спутниковой связи Starlink и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказал он.