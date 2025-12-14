Расчет "Гиацинт-Б" сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" ударили по живой силе противника

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы формирований ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы группировки "Центр" продолжают ежедневно выполнять огневые задачи, уничтожая живую силу ВСУ, их технику, укрепления, пункты управления и обеспечивая надежную поддержку штурмовых подразделений на красноармейском направлении.