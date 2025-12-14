У Гуляйполя операторы войск БПЛА уничтожили пять дронов типа "Баба-яга"

Российские военнослужащие использовали для этого FPV-беспилотники и специальную тросовую систему

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили пять гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга" в Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Над населенным пунктом Гуляйполе Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили движение тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга", направлявшихся к позициям штурмовых подразделений группировки. Операторы групп воздушного прикрытия направляли FPV-дроны на перехват, и те точным тараном с боевой частью сбили гексакоптеры в воздухе", - сообщили в ведомстве, предоставив соответствующее видео, где уничтожается пять дронов противника.

Там отметили, что российскими операторами БПЛА также сбрасывалась специальная тросовая система, из-за которой винты тяжелых коптеров ВСУ запутывались, после чего аппараты падали на землю.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о боевой работе артиллеристов группировки в населенном пункте. "Действуя совместно с разведывательными дронами, артиллеристы выполнили серию точных ударов по обозначенным объектам. Огневое воздействие привело к уничтожению нескольких опорных пунктов, после чего украинские формирования оставили укрепленный участок", - сообщили там.