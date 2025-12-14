Икону Богородицы "Избавительница от бед" доставили бойцам группировки "Центр"

Военнослужащие совершили молебен после выполнения боевой задачи

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" получили от полкового священника икону Божьей Матери "Избавительница от бед". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие штурмовых групп 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск "Центр" совершили молебен после выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО. Полковым священником иереем Александром была доставлена икона Божией Матери "Избавительница от бед" и организован молебен для военнослужащих, в ходе которого он благословил наших защитников на ратные подвиги при выполнении задач СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что представители военного духовенства 27-й гвардейской мотострелковой дивизии ежедневно служат молебны, исповедуют, совершают Таинство Крещения, а также выезжают в передовые и тыловые пункты дислокации подразделений, где оказывают духовную поддержку военнослужащим.