Расчеты войск БПС сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

По информации Минобороны, были уничтожены пункты управления БПЛА, бронированная автомобильная техника с пехотой и мотовездеходы, наземный робототехнический комплекс, антенные системы связи и управления

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Операторы расчетов беспилотных систем (БПС) Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Днепр" в ходе выполнения боевых задач в Запорожской области сорвали ротацию противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ продолжают эффективно выполнять задачи по разведке и поражению объектов противника <…>. В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации военного ведомства, были уничтожены пункты управления БПЛА, бронированная автомобильная техника с пехотой и мотовездеходы, наземный робототехнический комплекс, осуществлявший логистику боеприпасов к линии соприкосновения, а также антенные системы связи и управления.