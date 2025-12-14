Добровольцев отряда "БАРС-37" наградили за работу на ореховском направлении

Бойцов отметили за проявленные мужество, отвагу и героизм во время выполнения боевых задач

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие-добровольцы отряда "БАРС-37" группировки войск "Днепр" получили государственные награды за успешное выполнение задач на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Добровольцам отряда "БАРС-37" группировки войск "Днепр" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области были вручены очередные государственные и ведомственные награды - ордена "Мужества", медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу", "За храбрость" II степени, а также ведомственные медали Министерства обороны "Воин-доброволец", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на вручении наград также присутствовал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов. Он поблагодарил добровольцев за эффективную работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.

Кроме того, в зоне СВО прошло награждение бойцов 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". "Отличившимся добровольцам вручены медали "За отвагу", "За храбрость", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть".

Командир бригады поблагодарил личный состав за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные.