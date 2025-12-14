В зоне СВО начали применять устойчивый к средствам РЭБ дрон-разведчик "Форс"

Беспилотник оборудован программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления, сообщили в компании-разработчике Drone Force

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты создали разведывательную версию 15-дюймового дрона "Форс" с программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления. Аппарат успешно применяется на запорожском направлении и устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, сообщили ТАСС в компании-разработчике Drone Force (Смоленская область).

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Аппарат создан по запросу наших военных, выполняющих задачи на запорожском направлении. Тяжелая техника противника размещена на дистанции 10 км, но обычные дроны до нее не долетают из-за воздействия средств РЭБ. Ребятам нужен был разведывательный беспилотник для наведения артиллерии - аналог FPV-дрона с возможностями, опережающими "Мавик". Мы добились решения этой задачи, разработав собственное программное обеспечение и сместив частоты управления. Перед применением нового беспилотника мы тестировали его на одном из подмосковных полигонов, и аппарат оказался устойчив даже к российскому РЭБу. В настоящее время 15-дюймовый дрон-разведчик "Форс" применяется на запорожском направлении и показывает высокую эффективность", - рассказали в организации.

Аппарат оснащен тепловизионным оборудованием и позволяет осуществлять работу круглосуточно. "Благодаря новому программному обеспечению результаты применения дрона намного выросли. Ребята в зоне СВО остались довольны. Беспилотник уже запущен в серийное производство, ежемесячно производится порядка 600 подобных аппаратов", - уточнили в Drone Force.