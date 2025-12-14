ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: в Харьковской области сводные боевые отряды ВСУ несут большие потери

У подразделений, собранных из военнослужащих различных бригад и полков, низкая слаженность, рассказали в российских силовых структурах
03:33

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. ВСУ в Харьковской области, несмотря на формирование сводных боевых отрядов из разных подразделений, несут большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в попытках остановить продвижение бойцов "Севера" командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это "еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области". 

