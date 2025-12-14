Экс-офицер: бывшие военные "Беркута" участвуют в СВО на стороне России

Подразделения оклеветали и "растоптали", экс-военнослужащие помнят об этом, подчеркнул он

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Бывшие украинские военные, служившие в рядах расформированного спецподразделения "Беркут", принимают участие в СВО на стороне России. Об этом ТАСС рассказал экс-офицер "Беркута".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Бывшие военнослужащие "Беркута" участвуют в СВО. Есть члены сопротивления "майдана", которые тоже ушли на СВО. Считайте, что все участвуют. А те, кто не могут воевать, помогают волонтерством. Потому что одним из самых пострадавших на "майдане" был "Беркут". Их оклеветали, оболгали и потом еще и растоптали. Им есть о чем помнить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 19-20 января 2014 года между бойцами "Беркута" и протестующими состоялся разговор, в котором участники беспорядков объяснили свои действия несогласием с политикой президента Януковича и стремлением искоренить коррупцию на Украине. "Они говорили, что хотят отставки Януковича. Они нам говорили: "Мы его уберем, придет другая власть. Мы хотим жить как в Европе". Потом мы спросили, что они будут делать, если и новая власть будет воровать, на что нам ответили, что и новых свергнут, если понадобится. Вот мне было бы интересно сейчас встретить этих людей и задать им вопрос: почему вы не вышли сейчас, когда уже около полутора миллионов украинских парней закопаны в землю? Почему не убрали эту власть, которая вас обворовывает?" - поделился он.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили занимавшего на тот момент пост президента страны Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка, в том числе с бойцами спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута", которые были на период следствия арестованы.