Над регионами России за ночь сбили 235 украинских БПЛА

Над Брянской областью уничтожили 35 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 235 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в военном ведомстве.

С 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, из них 35 - над Брянской областью, 32 - над Республикой Крым, 22 - над Краснодарским краем, 15 - над Тульской областью, 13 - над Калужской областью, 7 - над Курской областью, 4 - над Рязанской областью, 4 - над Ростовской областью, 3 - над Белгородской областью, 2 - над Ленинградской областью и по 1 беспилотнику сбили над Смоленской, Псковской, Новгородской областями, Московским регионом.