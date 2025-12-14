Изъятые в Артемовске у украинских мародеров иконы разместили в полевом храме ВДВ

Святыни украли для перепродажи, предположил священник Максим

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, временно разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр". Об этом ТАСС сообщил помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В нашем храме присутствуют иконы, которые наши ребята отбили на Бахмуте (российское название Артемовск) у мародеров. Это иконы Святой Троицы, Господа, Богородицы - образ "Знамение", образ Иоанна Златоуста с частицей мощей, также присутствует образ Великомученицы Екатерины, образ Святого великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя наших воинов, и также образ святителя Николая Чудотворца", - перечислил он.

Священник добавил, что украинские мародеры украли эти святыни в Артемовске для последующей перепродажи. Российские разведчики изъяли их и сохранили.

"Когда все закончится, мы эти иконы передадим в храм, в котором наши ребята отбили их у мародеров. Для каждого храма, для нас - православных - это великая святыня, она бесценна", - подчеркнул Максим.