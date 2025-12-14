Генерал-майор Липовой заявил о плачевном состоянии Воздушных сил Украины

Герой России объяснил это большим количеством самолетов, которые должны были направить на утилизацию

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиация Воздушных сил Украины находится в бедственном положении из-за большого количества самолетов, которые должны были быть направлены на утилизацию. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"Авиация противника сейчас находится в плачевном состоянии. Это разнородная масса различных типов самолетов, переданных на утилизацию на территорию Украины. Это натовские образцы, выслужившие установленные сроки", - сказал он.

Липовой отметил, что страны НАТО специально отправляют неисправную авиацию на Украину, чтобы утилизацией не портить экологию своих государств.

"Они (Запад - прим. ТАСС) продают Украине этот металлолом с расчетом того, что этот самолет - одноразовый, максимум один-два полета и все. [Таким образом], он либо на земле уже останется навсегда, либо будет сбит, уничтожен в воздухе", - подчеркнул он.