Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 450 военных

В частности, подразделения группировки войск "Центр" уничтожили более 240 солдат ВСУ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 240 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 150, "Центр" - до 495, на направлении "Восток" - свыше 300 и "Днепр" - более 45 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка и Рыжевка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка в Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск-Узловой, Петровка, Подолы, Шийковка в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron производства Хорватии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка в ДНР. ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко в ДНР и Новопавловка в Днепропетровской области. Противник потерял бронеавтомобиль "Козак", пикап и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка в Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое в Запорожской области. Противник потерял боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка в Запорожской области, Днепровское и Никольское в Херсонской области. Уничтожено шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств противника.