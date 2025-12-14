Средства ПВО сбили за сутки 290 беспилотников ВСУ

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 637 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые бронированные машины, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 891 орудие полевой артиллерии и минометов, 49 012 единиц специальной военной автомобильной техники.