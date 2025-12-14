ВС РФ освободили Варваровку
Редакция сайта ТАСС
09:14
обновлено 09:22
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки завершили освобождение Варваровки в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения группировки войск "Восток" <...> завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны России отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.