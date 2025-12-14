ВС РФ освободили Варваровку

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки завершили освобождение Варваровки в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Восток" <...> завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.