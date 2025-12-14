ВС РФ продолжили уничтожение ВСУ в Димитрове

Кроме того, российские войска продолжили зачистку Светлого и Гришина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных солдат ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.