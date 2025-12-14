ВС РФ поразили склады горючего ВСУ

Кроме того, российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили склады горючего ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение складам горючего", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.