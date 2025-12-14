ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ на левом берегу реки Оскол

В Минобороны РФ отметили, что войска противника окружены

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки в течение прошедших суток продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника", - говорится в сообщении.