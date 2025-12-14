ТАСС: ВСУ сдаются в плен у Гуляйполя

В российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты испугались заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Украинские военные возле Гуляйполя Запорожской области сдаются в плен ВС РФ, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки "Восток" в ходе штурма очередного опорного пункта взяли в плен группу из пяти военнослужащих ВСУ в районе Гуляйполя. Бойцы с мест отмечают, что большое количество украинцев добровольно складывают оружие из-за низкого морально-психологического состояния на фоне высоких потерь ВСУ, слухах о заградотрядах, а также бесперспективности обороны Гуляйполя", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, военнослужащие группировки "Восток" всегда оповещают противника о возможности сдачи в плен и инструктируют, как это безопасно сделать по радиосвязи, звуковещанием и путем сброса на позиции листовок с помощью БПЛА.

Как сообщал 11 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, российские военнослужащие ведут уличные бои по освобождению Гуляйполя.