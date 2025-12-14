Над шестью регионами России за четыре часа сбили 10 беспилотников ВСУ

Они были самолетного типа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО сбили за четыре часа 10 БПЛА ВСУ над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 декабря т. г. в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Брянской и Тульской областей и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Калужской и Орловской областей", - говорится в сообщении.