Система "Купол Донбасса" за неделю уничтожила над ДНР почти 300 БПЛА

Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 216 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю в небе над территорией Донецкой Народной Республики предотвратила почти 300 атак вражеских БПЛА, большинство из них - над Донецком и Макеевкой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 295 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 216 беспилотников, над Горловкой - 79", - написал он.

Пушилин отметил, что противник продолжает применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики. Так, ВСУ снова попытались атаковать Старобешевскую ТЭС - у станции удалось перехватить ударный дрон FP-1, несущий на себе боевой заряд. У Волновахи противник нацелил дроны на крупный железнодорожный узел, однако система РЭБ их подавила - данные БПЛА самолетного типа несли на себе осколочно-фугасные боеголовки и авиабомбы.

Глава ДНР также уточнил, что после перехвата вражеских дронов взрывотехники успешно уничтожили их боевые заряды "без ущерба для мирного населения и инфраструктуры".