ВС России уничтожили блиндаж ВСУ у Константиновки

Также военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали три автомобиля и две антенны управления беспилотниками противника

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три автомобиля, две антенны управления беспилотниками и блиндаж ВСУ в районе Константиновки ДНР. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В ходе боевых действий операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили имущество противника в районе Константиновки. Также операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили автомобиль с прицепом, на котором противник доставлял необходимые грузы до позиций, <...> две антенны управления БПЛА, <...> блиндаж с живой силой противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, у Константиновки было уничтожено еще два автомобиля ВСУ, один из которых загружен боеприпасами и материальными средствами.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили блиндажи с живой силой ВСУ. Точными попаданиями беспилотников все цели были уничтожены", - добавили в министерстве, отметив, что также был уничтожен полевой склад боеприпасов.