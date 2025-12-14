Украинские военные снимали на телефон избиения мобилизованных в ВСУ

Бойцы "Востока" обнаружили соответствующее видео на телефоне одного из ликвидированных солдат Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ снимали на камеру мобильного телефона издевательства над украинскими мобилизованными. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

После зачистки позиции ВСУ в окрестностях Червоного Запорожской области на телефоне одного из ликвидированных солдат ВСУ бойцы "Востока" нашли соответствующее видео. Трофей добыли штурмовики 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

"Боевики разбираются с провинившимися мобилизованными, скорее всего, ушедшими в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС). С уставными взаимоотношениями в рядах ВСУ не все хорошо, как и с боевым духом", - сказал собеседник агентства.