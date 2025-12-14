Над регионами России сбили 40 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 12:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за четыре часа 40 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО перехватили 40 украинских БПЛА: 12 дронов над территорией Брянской области, по 8 беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, 5 БПЛА - над Орловской областью, 3 дрона уничтожили над территорией Калужской области, 2 БПЛА - над Рязанской областью и по 1 БПЛА - над территориями Тульской и Тамбовской областей, сказали там.