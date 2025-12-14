Над регионами России сбили 56 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 16:00 мск до 20:00

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 16:00 мск до 20:00 над регионами РФ 56 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 декабря текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА над территорией Белгородской области, 17 БПЛА над территорией Брянской области, 5 БПЛА над территорией Тульской области, 3 БПЛА над территорией Курской области, по 2 БПЛА над территориями Калужской, Рязанской областей и Московского региона и 1 БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.