ТАСС: умерший в учебке священник провел в ВСУ менее трех недель

Представители территориального центра комплектования никак не комментируют этот инцидент, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Священник из Львова, умерший в учебном центре в Черновицкой области, провел в ВСУ менее трех недель. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В учебных центрах продолжается массовая гибель мобилизованных военнослужащих. Стало известно о смерти Ореста Черного, священника греко-католической церкви из Львова. Он был призван 6 ноября и умер 29 ноября в учебном центре десантно-штрумовых войск в Черновицкой области, не успев завершить базовый курс подготовки. В ВСУ бывший священник провел менее трех недель", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) никак не комментируют этот инцидент.

По данным силовых структур, такая частая смертность вызвана несколькими причинами. Во-первых, это жестокое отношение инструкторов и командиров в учебках. Во-вторых, фиктивные медкомиссии, которые признают годными мобилизованных с тяжелыми заболеваниями, уточнили там.

"Напомним, что согласно правилам, священнослужители не могут быть мобилизованы и имеют бронь. Однако на территории современной Украины конституция стоит на так называемой паузе", - добавили там.

Мобилизация священников

Как сообщалось в августе, сотрудники ТЦК мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Главацкого, проводившего отпевание погибшего военнослужащего. Инцидент произошел в селе Пирятине Ровненской области.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций.

Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".