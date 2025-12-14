ТАСС: батальон ВСУ "Материк" несет потери у Старицы

Батальон состоит из бывших зенитчиков, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Батальон "Материк", состоящий из бывших зенитчиков, несет потери в районе Старицы Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Подразделение "Материк" сформировано из преподавателей, курсовых офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Батальон был отправлен в районе Старицы в начале этого года, но был практически сразу же разбит, многие дезертировали. Спустя полгода "Материк" снова доукомплектовали и передали в подчинение 72-й бригады", - сказал собеседник агентства.

После того как командир бригады дал указания отправить батальон остановить продвижение бойцов "Севера", "Материк" так и не смогли собрать, отметили в силовых структурах. Часть батальона оказалось в Харькове, остатки отправили на позиции, где их накрыли ФАБы и ТОСы.

Кроме того, отметили в силовых структурах, "подтверждена гибель одного из командиров взводов 3-й роты с позывным Швед".