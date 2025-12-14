Над регионами России за три часа сбили 71 украинский БПЛА

Над Ростовской областью уничтожили 52 беспилотника

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 14 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа. Так, 52 дрона сбили над Ростовской областью, 10 - над Брянской областью, 3 - над Белгородской областью, по 2 - над Тульской и Рязанской областями и по 1 - над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.