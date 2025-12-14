Бойцы "Центра" уничтожили пехоту и технику ВСУ на красноармейском направлении

Речь о квадроцикле с десантом, ретрансляторе и укрытиях противника, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Центральной группировки войск уничтожили квадроцикл с живой силой, ретранслятор, а также укрытия ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск "Центр" успешно уничтожили квадроцикл с десантом, живую силу, ретранслятор и укрытия ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в задачи операторов войск беспилотных систем Центральной группировки также входит уничтожение дронов ВСУ, которые пытаются подлететь к позициям российских подразделений.