Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:03
© Александр Река/ ТАСС

Энергетики восстановили электричество более 28 тыс. абонентам Запорожской области, приостановленное из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В ДНР после удара ВСУ погиб мужчина, еще два мирных жителя получили ранения в течение дня, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В силовых структурах РФ рассказали, что батальон ВСУ "Материк", состоящий из бывших зенитчиков, несет потери в районе Старицы Харьковской области. 

Основные события 15 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:03

Сержант ВС России Андрей Лацвик во время выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил из гранатомета танк ВСУ, который пытался атаковать позиции российских войск.

21:02

Операторы ударных беспилотников Центральной группировки войск уничтожили квадроцикл с живой силой, ретранслятор, а также укрытия ВСУ на красноармейском направлении СВО.

