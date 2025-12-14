Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

Энергетики восстановили электричество более 28 тыс. абонентам Запорожской области, приостановленное из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В ДНР после удара ВСУ погиб мужчина, еще два мирных жителя получили ранения в течение дня, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В силовых структурах РФ рассказали, что батальон ВСУ "Материк", состоящий из бывших зенитчиков, несет потери в районе Старицы Харьковской области.

Основные события 15 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.