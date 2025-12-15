Командир Красава: ВС РФ сжимают клещи вокруг Гуляйполя
Редакция сайта ТАСС
02:03
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" после освобождения Варваровки Запорожской области сжимают клещи вокруг Гуляйполя, рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным Красава.
"После освобождения Варваровки сжимаем в клещи Гуляйполе", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что на некоторых участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километра.
Об освобождении Варваровки в Запорожской области стало известно 14 декабря.