ТАСС публикует кадры освобождения Песчаного Днепропетровской области
Редакция сайта ТАСС
09:50
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Видео освобождения населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области есть в распоряжении ТАСС.
На кадрах показаны эпизоды уничтожения живой силы ВСУ, опорных пунктов и техники противника, а также воздушных таранов тяжелых гексакоптеров российскими беспилотниками.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области военнослужащими группировки "Восток".