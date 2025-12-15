ТАСС публикует кадры освобождения Песчаного Днепропетровской области

На видео показаны эпизоды уничтожения живой силы ВСУ, опорных пунктов и техники противника, а также воздушных таранов тяжелых гексакоптеров российскими беспилотниками

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Видео освобождения населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области есть в распоряжении ТАСС.

На кадрах показаны эпизоды уничтожения живой силы ВСУ, опорных пунктов и техники противника, а также воздушных таранов тяжелых гексакоптеров российскими беспилотниками.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области военнослужащими группировки "Восток".