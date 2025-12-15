В зоопарке Васильевки восстанавливают разрушенные дроном ВСУ вольеры хищников

Все восстановительные работы владельцы реабилитационного центра проводят самостоятельно

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Два вольера, в которых жили два льва и три тигра, начали восстанавливать в зоопарке в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области после разрушения в результате атаки дрона ВСУ. Завалы оперативно разобрали и начали отстраивать стену между помещениями, рассказал ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала - выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками. В тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако позднее он сообщил, что хищник выжил - пришел в сознание и начал ходить.

"Дрон упал на крышу, на решетки, которые покрывают вольер, и взорвался как раз на уровне трех метров. Поэтому стена между двумя вольерами с хищниками сразу разрушена была. И стена, которая отделяла это все просто от наружной территории. <…> Мы это все убрали. Все, что смогли, вытащили. И на месте этого всего почти поставили стенку, которая поможет сейчас разделить два вольера. Сейчас животные в зимовниках. День-два они там смогут сидеть, все остальное время - это уже плохо", - сказал Пылышенко.

По его словам, всего в момент атаки в двух разрушенных вольерах находились пять хищников. "Животные, слава Богу, после удара забежали в зимовники. И когда мы вышли, а мы практически все были рядом, животные все сидели в зимовниках. То есть здесь в одном зимовнике, во втором зимовнике, в третьем зимовнике в общей сложности два льва и три тигра живут", - уточнил собеседник агентства.

Все восстановительные работы семья Пылышенко проводит самостоятельно, поскольку находящийся в прифронтовой зоне зоопарк сейчас самостоятельно не зарабатывает и живет за счет помощи различных организаций и меценатов.

В Васильевском реабилитационном центре находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и редкие кошки лигры - гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Ранее Пылышенко рассказывал ТАСС, что звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов слышны в центре часто. Минувшим летом из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет.