Над регионами России сбили 16 украинских БПЛА за час

Беспилотники сбили в период с 07:00 до 08:00 мск

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за час перехватили и уничтожили над регионами РФ 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 декабря текущего года в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что шесть БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области, пять - над территорией Брянской области. Еще четыре сбили над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Один БПЛА уничтожили над территорией Тамбовской области.