Боец Горелый: в Варваровке бойцы "Востока" сбивали больше 10 БПЛА ВСУ в сутки
Редакция сайта ТАСС
02:04
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе боев за Варваровку Запорожской области ежедневно сбивали более 10 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал ТАСС штурмовик группировки с позывным Горелый.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"За сутки мы сбивали 10-12 гексакоптеров "Бабок-ежек", - рассказал военнослужащий.
По словам бойца, в стрелковый бой ВСУ вступать не рискуют, предпочитают работать издалека при помощи различных модификаций дронов.
Как уточнил в беседе с ТАСС оператор-разведчик с позывным Буран, в населенном пункте уничтожено не менее 70 гексакоптеров.
Об освобождении Варваровки в Запорожской области сообщили 14 декабря.