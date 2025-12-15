Боец Горелый: в Варваровке бойцы "Востока" сбивали больше 10 БПЛА ВСУ в сутки

Вступать в стрелковый бой украинские военнослужащие не рискуют, отметил штурмовик ВС РФ

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе боев за Варваровку Запорожской области ежедневно сбивали более 10 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал ТАСС штурмовик группировки с позывным Горелый.

"За сутки мы сбивали 10-12 гексакоптеров "Бабок-ежек", - рассказал военнослужащий.

По словам бойца, в стрелковый бой ВСУ вступать не рискуют, предпочитают работать издалека при помощи различных модификаций дронов.

Как уточнил в беседе с ТАСС оператор-разведчик с позывным Буран, в населенном пункте уничтожено не менее 70 гексакоптеров.

Об освобождении Варваровки в Запорожской области сообщили 14 декабря.