ВС РФ уничтожили инфраструктуру для доставки на Украину западного вооружения

Армия России также ударила по складам боеприпасов и горючего для ВСУ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры для доставки на Украину западного вооружения, а также ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах", - сказали там.