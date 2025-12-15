ВС РФ уничтожили инфраструктуру для доставки на Украину западного вооружения
Редакция сайта ТАСС
09:42
обновлено 09:52
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры для доставки на Украину западного вооружения, а также ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах", - сказали там.