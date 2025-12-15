Боец Персей рассказал, что под Сумами стало намного меньше дронов ВСУ

Артобстрелы также стали происходить реже, отметил российский военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным Персей в беседе с ТАСС рассказал, что в Сумской области ВСУ стали применять FPV-дроны заметно реже.

"У них (ВСУ - прим. ТАСС) сильно уменьшилось количество FPV-дронов, "птичек" (беспилотников - прим. ТАСС). "Артобстрел тоже единичен, мы это все чувствуем на себе", - рассказал собеседник агентства.

Персей добавил, что из материалов объективного контроля обстановки в Сумской области следует, что ВСУ находятся в панике. "Мы побеждаем, и противник это чувствует", - отметил военнослужащий.