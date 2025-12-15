Снайперы отряда "БАРС-27" уничтожили ударные гексокоптеры ВСУ типа "Баба-яга"

Дроны противника обнаружили и обезвредили на краматорско-дружковском направлении

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Снайперы отряда "БАРС-27" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск уничтожили два тяжелых ударных гексокоптера ВСУ типа "Баба-яга" на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперы - разведчики отряда "БАРС-27" в составе Добровольческого корпуса Южной группировки войск, действуя на краматорско-дружковском направлении, обнаружили и уничтожили два гексокоптера типа "Баба-яга", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что бойцы подразделения с позывными Старый и Рецидив поразили выявленные цели из автомата и пулемета Калашникова.