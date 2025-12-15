ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Командир Порш: под Варваровкой машина ВС РФ маневром ушла от дрона ВСУ

Своевременная доставка боеприпасов позволила российским военным оперативно выполнить боевые задачи, отметил командующий штурмовым отделением группировки "Восток"
02:42

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Боец РФ при доставке боекомплекта под Варваровкой в Запорожской области увел бронемашину от удара дрона ВСУ, спас десант и доставил боекомплект на позиции. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отделения группировки войск "Восток" с позывным Порш.

"Летел дрон, но наш водитель сориентировался, увернулся от него. И дальше продолжили движение. Парни и боеприпасы - все уцелело", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что доставленные своевременно боеприпасы позволили российским военнослужащим оперативно выполнить боевые задачи.

Минобороны 14 декабря сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области. 

