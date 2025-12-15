Командир Порш: под Варваровкой машина ВС РФ маневром ушла от дрона ВСУ

Своевременная доставка боеприпасов позволила российским военным оперативно выполнить боевые задачи, отметил командующий штурмовым отделением группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Боец РФ при доставке боекомплекта под Варваровкой в Запорожской области увел бронемашину от удара дрона ВСУ, спас десант и доставил боекомплект на позиции. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отделения группировки войск "Восток" с позывным Порш.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Летел дрон, но наш водитель сориентировался, увернулся от него. И дальше продолжили движение. Парни и боеприпасы - все уцелело", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что доставленные своевременно боеприпасы позволили российским военнослужащим оперативно выполнить боевые задачи.

Минобороны 14 декабря сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области.