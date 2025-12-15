В Запорожской области двое погибли при атаках ВСУ

Пострадали семь человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области cемь человек пострадали, двое погибли за прошедшие сутки при атаках ВСУ. Пять пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. Пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний, два человека погибли, пять человек госпитализированы. Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск. Несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения пострадал в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль на автомобильной дороге Пологи - Басань. Состояние оценивается как стабильное", - написал он в своем Telegram-канале.