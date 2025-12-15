На Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Речь идет о поселке Афипский

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Власти ввели локальный режим ЧС на территории поселка Афипский в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.

Читайте также

Пострадавший в Ростовской области и 130 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

"На территории населенного пункта ввели локальный режим ЧС - это необходимо для предоставления выплат из бюджета", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что всего в результате атаки БПЛА 14 декабря повреждено 17 домовладений.