Пострадавший в Ростовской области и 130 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Массированной атаке беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и девять районов Ростовской области. Повреждены частные дома и две машины, хозяин загоревшегося автомобиля получил ожоги рук. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 14 декабря до 07:00 мск 15 декабря перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 38 БПЛА сбили над Астраханской областью, 25 - над Брянской областью, 25 - над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву, по 8 - над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, 6 - над Тульской областью, 4 - над Республикой Калмыкия, по 3 - над Курской и Орловской областями, а также по 1 - над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

Позже в Минобороны сообщили, что в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, 6 БПЛА сбили над Калужской областью, 5 - над Брянской областью, 4 - над Московским регионом, в том числе 3 летевших на Москву, а также 1 - над Тамбовской областью.

Последствия