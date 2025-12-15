В Ростовской области из-за атаки БПЛА остановлена работа водозабора

Не работает также насосная станция, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Работа водозабора и насосной станции остановлена из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА", - написал он.

Ранее Слюсарь сообщал, что массированной атаке беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и девять районов Ростовской области. Повреждены частные дома и две машины, хозяин загоревшегося автомобиля получил ожоги рук.