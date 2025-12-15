Над регионами России и Каспийским морем сбили 130 украинских беспилотников

Над Астраханской областью сбили 38 беспилотников

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 декабря т. г. до 7:00 мск 15 декабря т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 БПЛА - над территорией Астраханской области, 25 БПЛА - над территорией Брянской области, 25 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, по 8 БПЛА - над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей, 6 БПЛА - над территорией Тульской области, 4 БПЛА - над территорией Республики Калмыкия, по 3 БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей и по одному БПЛА - над территорией Рязанской области и над акваторией Каспийского моря", - сообщили в ведомстве.