ТАСС: подготовленных в Польше солдат ВСУ перебросили в Сумскую область

В районе дислокации бригады действуют патрули для предотвращения самовольного оставления части, сообщили силовики РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область недавно сформированную 160-ю отдельную механизированную бригаду, личный состав которой проходил подготовку в Польше. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада. Личный состав бригады проходил подготовку в Польше. В районе дислокации бригады действует увеличенное количество патрулей военной службы правопорядка для предотвращения самовольного оставления части (СОЧ)", - сказал собеседник агентства.

По открытым данным, число случаев дезертирства и СОЧ в ВСУ с января этого года составляет около 17-18 тыс. в месяц, что само по себе, без учета потерь убитыми и ранеными, практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ - в среднем около 20 тыс. человек в месяц, в наиболее удачные месяцы - не более 30 тыс. По последним данным, в этом году на Украине возбуждено 161,5 тыс. дел по статье о СОЧ, что в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а СОЧ позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о СОЧ.