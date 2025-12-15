Система ПВО сбила девять украинских беспилотников над Брянской областью

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"15 декабря с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.