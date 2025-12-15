Комбриг Верещагин: в бригаде "Невский" 50% эвакуаций раненых проводят роботы

Также роботы организуют практически весь подвоз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Робототехнические комплексы выполняют порядка половины эвакуаций раненых с поля боя, сообщил в беседе с ТАСС командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

"Моя бригада на сегодняшний день, наверное, - одно из лучших подразделений, которое применяет не просто БПЛА, а вообще беспилотные системы, в том числе наземные робототехнические комплексы, морские и водные роботы, андроиды. У меня на сегодняшний день [роботы выполняют в том числе] подвоз и эвакуацию. Подвоз вообще почти полностью [выполняют роботы], а эвакуация на 50% осуществляется исключительно роботами", - сказал он.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что завершить создание нового рода войск - беспилотных систем - можно уже в третьем квартале 2025 года. Новый род войск формировался в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

В ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов сообщил, что создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Подразделения беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.