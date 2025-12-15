Пленный из ВСУ рассказал, что окруженным в Димитрове не доставляют провизию

Людей оттуда не меняют, подчеркнул Сергей Ионов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Командование не снабжает провизией военнослужащих ВСУ, запертых в окруженном российскими войсками населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Также не производится замен личного состава, рассказал пленный солдат ВСУ Сергей Ионов на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Ионов был взят в плен в Димитрове военнослужащими группировки войск "Центр". "Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где и командуют. <…> Мы сидели с товарищами четыре дня. На пятый день открылся люк. Ваши: "Кто там?" Сказали, что мы вдвоем. Оружие все было на полу. Мы вышли без ничего, они уже потом сами забирали. Дали поесть, дали попить, покурить дали. Я выбрал жизнь, хотел сдаться, хотел жить. Для меня жизнь это самое лучшее", - сказал он.

По словам украинца, он пытался отказаться от службы по состоянию здоровья. "Командир построил и начал читать наказ, это все снималось на камеру. Нас было девять человек, мы отказались по состоянию здоровья. Нам велели идти Донецкую область зачищать. Я сказал, что не могу по состоянию здоровья, у меня проблема со спиной - не могу броник носить и по больницам постоянно хожу, делают капельницы. Мне сказали, что у них свои врачи - давление измерят и все нормально. Сказали, что нам надо будет доставлять провизию, куда скажут - туда и носить. Мы принесли и нам сказали идти вперед, нас всех погнали вперед", - рассказал Ионов.